أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة متباينة للبورصة المصرية اليوم تراجع فيها المؤشر الرئيس للسوق EGX30 وحيدا، سارت حزمة أسهم في قطاعات متنوعة في نفس الاتجاه لتسجل أعلى تراجعات بنهاية التعاملات.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 17.65% مغلقا عند 17.360 جنيه، ثم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 5.65% مغلقا عند 21.030 جنيه، ثم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 5.23%، مغلقا عند 21.400 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء سهم المصرية للدواجن بنسبة 5.14% مغلقا عند 2.950 جنيه، ثم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 5.01%، مغلقا عند 0.891 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الثلاثيني التعاملات منخفضا 0.63% عند مستوى 17345 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنهاية التعاملات 2.04% مغلقا عند مستوى 3461 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.28%، مغلقا عند 5113 نقطة.