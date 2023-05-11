أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مجموعة من أسهم البورصة المصرية تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى تراجعات، لتسير عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.65% مغلقا عند مستوى 38.140 جنيه، تلاه مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 6.02% مغلقا عند 179.500 جنيه، ثم الصناعات الغذائية العربية – دومتي بنسبة 5.47% مغلقا عند 7.610 جنيه.

ورابعا جاء سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بنسبة 4.18% مغلقا 9.400 جنيه، ثم المصرية للدواجن بنسبة 3.41% مغلقا عند 2.550 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.97% مغلقا عند 17494 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.65% مغلقا عند 3049 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 0.92% مغلقا 4640 نقطة.