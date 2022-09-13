أسهم سجلت أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية تعاملات متباينة بالبورصة المصرية اليوم، سجلت مجموعة أسهم في قطاعات الاستثمارات المالية، والاستثمار العقاري، ومواد البناء، والأغذية أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين ما يقارب الـ6% والـ3%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.79%، مغلقا عند مستوى 1.400 جنيه، تلاه مباشرة سهم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا” بنسبة 4.50% مغلقا عند 3.820 جنيه.

وثالثا جاء سهم أميرالد للاستثمار العقاري متراجعا 3.64%، مغلقا عند مستوى 1.829 جنيه، ورابعا سهم العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 2.96% عند مستوى 11.130 جنيه، وسهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.90% مغلقا عند 0.570 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 التعاملات متراجعا بـ 0.35%، عند مستوى 10397 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، مغلقا عند 2303 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% مغلقا عند 3289 نقطة.