أسهم سجلت أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت حزمة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات متنوعة أعلى تراجعات اليوم لتتحرك في الاتجاه العام الهابط لمؤشرات السوق بنهاية التداولات.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 5.66% مغلقا عند 6.560 جنيه، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – إليكو بنسبة 6.34% مغلقا عند 0.783 جنيه.

وثالثا جاء سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 5.80% مغلقا عند 17.220 جنيه، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر متراجعا 5.03% مغلقا عند 16.990 جنيه، ثم رواد السياحة – رواد بنسبة 5%، مغلقا عند 19.390 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تداولات اليوم متراجعا 1.97% مغلقا عند 14843 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متراجعا بنحو 1%، مغلقا عند 2836 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.11% مغلقا عند 4167 تقطة.

وشهدت حزمة أسهم ثباتا جاء من بينها مصر بني سويف للأسمنت مغلقا عند 36.020 جنيه، وسبيد ميديكال عند 0.451 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة مغلقا عند 25.020 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 12.950 جنيه، ومطاحن وسط وغرب القاهرة عند 135 جنيه، والقاهرة للزيوت والصابون عند 0.177 جنيه.