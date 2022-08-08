أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات الاستثمار العقاري، والاستثمار الزراعي، والمدفوعات الإليكترونية، والأدوية، أعلى تراجعات، اليوم، بنسب طفيفة تراوحت بين 5% ونحو 4%.

وكان السهم الأعلى انخفاضًا، اليوم، وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.42%، مغلقًا عند مستوى 30.690 جنيه، تلاه مباشرة سهم ابن سينا فارما متراجعًا 4.89% مغلقًا عند مستوى 1.790 جنيه، ثم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.76%، مغلقًا عند مستوى 11.10 جنيه.

ورابعًا جاء سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 4.25%، مغلقًا عند مستوى 3.83 جنيه، ثم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 3.83% مغلقًا عند 0.326 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وبينما تراجع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنسبة 0.75%، مغلقًا عند مستوى 10048 نقطة،

وفي المقابل ارتفع مؤشرا: "EGX70" بنسبة 1.08% مغلقًا عند مستوى 2011 نقطة، و"المئوي" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5%، مغلقًا عند 2938 نقطة.