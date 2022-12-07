أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سارت مجموعة من أسهم البورصة المصرية عكس الاتجاه العام الصاعد لمؤشرات السوق، مسجلة أعلى تراجعات بمعدلات تراوحت بين نحو 7% و5%.

وتنوعت القطاعات التي تنتمي إليها هذه الأسهم بين اللوجيستيات، والاستشارات الهندسية، والسياحة، والخدمات المالية غير المصرفية.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بنسبة 6.84%، مغلقا عند 0.109 جنيه، تلاه التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 6.37% مغلقا عند 23.220 جنيه.

وثالثا جاء سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.98% مغلقا عند 0.553 جنيه، ثم رواد السياحة – رواد بنسبة 4.98% مغلقا عند 16.240 جنيه، ثم بلتون المالية القابضة بنسبة 4.86% مغلقا عند مستوى 2.740 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق 30 EGXبنسبة 1.19% مغلقا عند مستوى 14498 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.53% مغلقا عند 2667 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.86% مغلقا عند 3931 نقطة.