أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم لتسير في الاتجاه المعاكس للسوق في في جلسة شهدت صعودا جماعيا للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الأعلى خسارة سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.88% مغلقا عند مستوى 5.850 جنيه، تلاه سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة بنسبة 4.72 مغلقا عند مستوى 20.980 جنيه.

وجاء ثالثا سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا بنسبة 1.82% مغلقا عند 2.70 جنيه، ورابعا جاء إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 1.48% مغلقا عند 12.20 جنيه، وخامسا المصرية للاتصالات متراجعا 1.40% مغلقا عند 21.200 جنيه.

وسجل مؤشر السوق الرئيس EGX30 ارتفاعا نسبته 1.91% مغلقا عند مستوى 11980 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.18% مغلقا عند 2279 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.98% مغلقا عند 3340 نقطة.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا جاء من بينها ممفيس للأدوية بنسبة 14.820 جنيه، ثم مطاحن ومخابز الاسكندرية عند 10.760 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 102.030 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت عند 29 جنيه، ومصر للأسواق الحرة بقيمة 8.510 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 2.950 جنيه.