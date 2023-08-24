أسهم سجلت أعلى ارتفاع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، وهو ما أثر على حزمة أسهم لتشهد أعلى تراجعات بالسوق.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.46%، مغلقا عند مستوى 18133 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.98%، مغلقا عند 3679 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.92% مغلقا عند 5413 نقطة.

وكان السهم الأعلى هبوطا اليوم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.51%، مغلقا عنج 199.150 جنيه، ثم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 7.50%، مغلقا عند 18 جنيه، والمصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" بنسبة 6.60%، مغلقا عند 2.690 جنيه.

ورابعا جاء سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 6.23%، مغلقا عند 0.301 جنيه، ثم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.44%، مغلقا عند 5.740 جنيه.