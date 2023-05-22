أسهم سجلت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وسط تسجيل مجموعة أسهم أعلى مكاسب بالسوق لتحقق أكبر ارتفاعات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 0.57% مغلقا عند مستوى 16764 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.02% مغلقا عند 4544نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.44% مغلقا عند 3009 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة بلتون المالية القابضة بنسبة 12.39% مغلقا عند 3.900 جنيه، والعبوات الطبية بنسبة 11.59% مغلقا عند 0.722 جنيه، وسهم المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" بنسبة 10.43%، مغلقا عند 2.540 جنيه.

ورابعا صعد سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.07%، مغلقا عند 226.930 جنيه، ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 7.65%، مغلقا عند 0.704 جنيه.