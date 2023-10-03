أسهم سجلت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الاستثمارات المالية، والسياحية، والتعليم، والأغذية، والصناعة، أعلى ارتفاعات بالسوق نهاية تعاملات اليوم، رغم الهبوط الجماعي للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم إيه كابيتال القابضة بنسبة 14.05%، مغلقا عند 0.349 جنيه، تلاه مصر للفنادق بنسبة 10.63%، مغلقا عند 161.590 جنيه، ثم المصرية لنظم التعليم السياحة بنسبة 6.31%، مغلقا عند 0.219 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.71%، مغلقا عند 6.660 جنيه، ثم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 4%، مغلقا عند 8.580 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.98%، مغلقا عند 19706 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.98%، مغلقا عند 3712 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 1.26% مغلقا عند 5501 نقطة.