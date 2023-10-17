أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، محلقة نحو قمة جديدة، وسط تسجيل مؤشراتها ارتفاعات جماعية قادها EGX30 بصعود تجاوز الـ5%، لينعكس ذلك على حزمة أسهم حققت أعلى مكاسب بالسوق.

وصعد مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 5.18%، مغلقا عند مستوى 22122 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI الأوسع نطاقا للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66%، مغلقا عند 3871 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.99%، مغلقا عند 5951 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 16.64%، مغلقا عند مستوى 616 جنيه، تلاه مباشرة سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 16%، مغلقا عند 15.660 جنيه، ثم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 12.53%، مغلقا عند 18.230 جنيه.

ورابعا جاء سهم حديد عز بنسبة 9.93%، مغلقا عند 66 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 9.71%، مغلقا عند 11.640 جنيه.