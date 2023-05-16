أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الأدوية، ومواد الإنشاءات، والخدمات الطبية، والخدمات المالية غير المصرفية، تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى ارتفاعات بالسوق، مخالفة الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم ابن سينا فارما بنسبة 10.49% مغلقا عند 2.130 جنيه، تلاه ليسيكو مصر بنسبة 8.50%، مغلقا عند 6.640 جنيه، تلاه بي انفستمنتس القابضة بنسبة 7.85% مغلقا عند 29 جنيه.

ورابعا جاء سهم حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بنسبة 5% مغلقا عند 0.084 جنيه، ثم المطورون العرب القابضة بنسبة 4.47%، مغلقا عند 0.584 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.59% مغلقا عند مستوى 17033 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.52% مغلقا عند 3022 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.58% مغلقا عند 4580 نقطة.