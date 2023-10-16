أسهم حققت أعلى مكاسب بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الإثنين محققة مستويات قياسية جديدة، ما انعكس على مجموعة أسهم في قطاعات الأسمدة، والصناعات الكيماوية، والأغذية، حققت أعلى مكاسب اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.48%، مغلقا عند مستوى 21032 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.50%، مغلقا عند مستوى 3807 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 2.37%، مغلقا عند 5778 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 20%، مغلقا عند 528.140 جنيه، تلاه مباشرة سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 18.63%، مغلقا عند مستوى 87.800 جنيه، ثم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 14.50%، مغلقا عند مستوى 47.610 جنيه.

ورابعا جاء سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنسبة 14.10%، مغلقا عند 11.560 جنيه، ثم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 11.81%، مغلقا عند 69 جنيه.