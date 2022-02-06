بورصة وشركات

أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

قطاعات الأسمنت والأدوية والاستثمارات المالية والمقاولات والرعاية الصحية
منى عبدالباري 7:04 م, الأحد, 6 فبراير 22 7:04 م, الأحد, 6 فبراير 22

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بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم سجلت مجموعة من الأسهم بين قطاعات الأسمنت، والأدوية، والاستثمارات المالية، والمقاولات، والرعاية الصحية، أعلى نسب ارتفاعات تراوحت بين 9.5% وما يقارب الـ5%.

وتصدر قائمة الأعلى صعودا القلعة للاستشارات المالية – أسهم عادية بنسبة 9.5% مغلقا عند مستوى 1.47 جنيه، تلاه سهم العربية للاسمنت بنسبة 5.56%، مغلقا عند مستوى 4.56 جنيه، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.50%، عند مستوى 1.13 جنيه.

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وجاء رابعا سهم شركة النصر للأعمال المدنية صاعدا 4.7%، مغلقا عند 16.4 جنيه، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين صاعدا 4.66%، بقيمة 27.65 جنيه.

كما شهدت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا في أسعارها اليوم جاء من بينها الإسماعيلية مصر للدواجن مغلقا عند 6.27 جنيه، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) عند 40.68 جنيه، ومصر لصناعة الكيماويات عند 10.33 جنيه، ثم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بـ108.110 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 11.72 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 90.29 جنيه.

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وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.44% بنهاية تعاملات اليوم، مغلقا عند مستويات 11689.5 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.51% منهيا تداولاته عند مستوى 2174 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.61%، مغلقا عند مستوى 3212 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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