أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تحولت مؤشرات البورصة المصرية للصعود جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.84% مغلقًا عند 17491 نقطة، ومؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.54% مغلقا عند 3549 نقطة، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.11% مغلقا عند 5221 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بنسبة 204.01% مغلقا عند مستوى 0.909 جنيه، تلاه مباشرة حق اكتتاب شركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-1 بنسبة 48.69% مغلقا عند 0.455 جنيه، ثم بلتون المالية القابضة بنسبة 19.94%، مغلقا عند 3.970 جنيه.

ورابعا في أعلى ارتفاعات جاء سهم الصناعات الكيماوية المصرية- كيما بنسبة 12%، مغلقا عند مستوى 8.680 جنيه، ثم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك بنسبة 8.61%، مغلقا عند 3.280 جنيه.