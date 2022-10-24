أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة متباينة بالبورصة المصرية اليوم اتجهت حزمة أسهم في قطاعات الخدمات المالية، ومواد التشييد، والبنوك، والعقارات لتحقيق أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين نحو 33% و5%.

وتصدر الارتفاعات سهم حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 32.80% مغلقا عند مستوى 0.332 جنيه، تلاه العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 7.43% مغلقا عند 0.897 جنيه.

وثالثا جاء سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 5.02% مغلقا عند 0.481 جنيه، ورابعاء جاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتنمية صاعدا 4.93% مغلقا عند 6.1720 جنيه، وخامسا جاء سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات صاعدا 4.66% مغلقا عند 45.560 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق egx30 تعاملات اليوم صاعدا 0.61% مغلقا عند 10320 نقطة، وفي المقابل تراجع مؤشري egx70 بنسبة 0.66% مغلقا عند 2224 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56% مغلقا عند 3178 نقطة.