أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

مع تحول البورصة المصرية للصعود بنهاية تعاملات اليوم سجلت حزمة من الأسهم في قطاعات مواد البناء والتشييد، والأغذية، والاستثمارات أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 9 ونحو 6%.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم العربية للخزف – سيراميكا ريماس مرتفعا 9.27% مغلقا عند مستوى 0.731 جنيه، وثانيا جاء سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 8.48% مغلقا عند 0.895 نقطة، ثم سهم أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 7.59% مغلقا عند 4.110 جنيه.

وجاء رابعا سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) صاعدا 7.59% مغلقا عند 0.326 جنيه، ثم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة صاعدا 5.84% مغلقا عند 10.700 جنيه.

وانهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته صاعدا 2.5% مغلقا عند مستوى 9924 نقطة، ومؤشر EGX70 مرتفعا 1.64% مغلقا عند 2229 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 1.66% مغلقا عند مستوى 3167 نقطة.