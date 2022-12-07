أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تحولت مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود الجماعي بنهاية تعاملات اليوم، وسارت على خطاها حزمة من أسهم السوق في قطاعات الأدوية، والأغذية، والصناعة، والبتروكيماويات، محققة أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو 20% و9%.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 19.98% مغلقا عند 1.345 جنيه، تلاه مطاحن مصر العليا بنسبة 19.63% مغلقا عند 108.190 جنيه، ثم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.85% مغلقا عند مستوى 124.5 جنيه.

وجاء ثالثا سهم السويدي اليكتريك صاعدا 9.37% مغلقا عند 11.320 جنيه، ثم سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 9.16% مغلقا عند مستوى 11.200 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق 30 EGXبنسبة 1.19% مغلقا عند مستوى 14498 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.53% مغلقا عند 2667 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.86% مغلقا عند 3931 نقطة.