أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم محققة أعلى ارتفاعات، فيما أغلقت المؤشرات على تباين، لينهي المؤشر الرئيس للسوق EGX30 الجلسة متراجعا وحيدا، بينما صعد مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI، والأوسع نطاقا EGX100 EWI.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.82% مغلقا عند مستوى 17347 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني 2.8% مغلقا عند 3648 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا المئوي بنسبة 1.84% مغلقا عند 5317 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم حق اكتتاب شركة العربية لمنتجات الألبان- آراب ديري- باندا1 لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 59.78% مغلقا عند 0.727 جنيه، تلاه مباشرة بلتون المالية القابضة صاعدا بنحو 20%، مغلقا عند 4.760 جنيه.

وجاء ثالثا في الارتفاعات سهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" بنسبة 18.72% مغلقا عند مستوى 1.719 جنيه، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 13.48%، مغلقا عند 7.140 جنيه، ثم حق اكتتاب بلتون المالية القابضة-3 بنسبة 7.70%، مغلقا عند 0.979 جنيه.