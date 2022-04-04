قفزت أسهم تويتر بنسبة 25% اليوم الإثنين في التداولات الإلكترونية التي تسبق افتتاح بورصة وول ستريت، بعد الإعلان صفقة إيلون ماسك.

ووفقًا لوثيقة قُدمت إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الأمريكية، هيئة الأوراق المالية والبورصات، استحوذ إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، وهو أغنى رجل على هذا الكوكب، على ما يقرب من 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة تويتر، أو 9.2% من القيمة السوقية لأسهم الشركة.

وبناءً على سعر إغلاق سهم الشركة يوم الجمعة، يبلغ استثمار “ماسك” ما يقرب من 2.9 مليار دولار.

في الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش، تم تداول أسهم تويتر بسعر 48.75 دولار (+ 24.01٪).

يتحدث ماسك كثيرًا على هذه الشبكة الاجتماعية، حيث تضم ما يزيد قليلاً عن 80 مليون متابع. وكثيرا ما تثير تصريحاته على موقع تويتر الجدل.

في صيف 2018، نشر إيلون ماسك على وجه الخصوص تغريدة أدعى فيها أن لديه التمويل المناسب لسحب أسهم شركة تسلا من بورصة نيويورك، دون تقديم دليل.

وبعد تغريدة أخرى مضللة في أوائل عام 2019، وافق ماسك على أن تكون منشوراته مرتبطة مباشرة بأعمال صانع السيارات الكهربائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما تخلى “ماسك” عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة تسلا.

ومع ذلك، في بداية شهر مارس الماضي، طلب ماسك من قاضٍ في نيويورك إلغاء الصفقة التي أبرمها مع هيئة البورصة بسبب تغريداته، مدعيًا من خلال محاميه أن هيئة الأوراق المالية تسعى إلى “مضايقة تسلا وإسكات ماسك”.