بورصة وشركات

أسهم تكبدت أعلى خسائر بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

في قطاعات استصلاح الأراضي والسياحة والعقارات
منى عبدالباري 7:31 م, الأحد, 6 فبراير 22 7:31 م, الأحد, 6 فبراير 22

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بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم سجلت مجموعة من الأسهم في قطاعات استصلاح الأراضي والسياحة والعقارات، أكبر هبوط بمعدلات تراوحت بين 6.3%، و 2.75%.

وجاء الأعلى خسارة سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي متراجعا 6.28% عند مستوى 39.550 جنيه، سهم رواد السياحة- رواد 4.38%، مغلقا عند 17.69 جنيه، وسهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 3.70%، مغلقا عند مستوى 1.35 جنيه.

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ورابعا في التراجعات جاء سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 3.17%، مغلقا عند 4.89 جنيه، وخامسا جاء القاهرة للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 2.75%، مغلقا عند 12.40 جنيه.

وفي مقابل التراجعات شهدت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا في أسعارها اليوم جاء من بينها الإسماعيلية مصر للدواجن مغلقا عند 6.27 جنيه، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) عند 40.68 جنيه، ومصر لصناعة الكيماويات عند 10.33 جنيه، ثم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بـ108.110 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 11.72 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 90.29 جنيه.

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وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.44% بنهاية تعاملات اليوم، مغلقا عند مستويات 11689.5 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.51% منهيا تداولاته عند مستوى 2174 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.61%، مغلقا عند مستوى 3212 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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