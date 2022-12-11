أسهم تكبدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات الاتصالات، والأغذية، والخدمات المالية غير المصرفية، والصناعات الكيماوية، والسياحة، أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم، بنهاية جلسة أنهت فيها المؤشرات تعاملاتها على تباين.

وعلى الجانب الآخر كان السهم الأعلى خسارة اليوم المصرية للاتصالات بنسبة 6.75% مغلقا عند 22.800 جنيه، تلاه مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 5.87% مغلقا عند 23.100 جنيه، ثم بلتون المالية القابضة بنسبة 5.45% ليغلق عند 2.600 جنيه.

ورابعا جاء سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 5.39% تراجع ليغلق عند 18.970 جنيه، وأخيرا جاء سهم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.94% مغلقا عند 1.269 جنيه.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا جاء من بينها راية لمراكز الاتصالات مغلقا عند 2.900 جنيه، ثم العربية للأسمنت مغلقا عند 6 جنيهات، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عند 18.330 جنيه، ودايس للملابس الجاهزة عند 0.444 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 35.320 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته اليوم متراجعا 1.69% مغلقا عند مستوى 14587 نقطة، بينما ارتفع مؤشري السوق EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% مغلقا عند 2745 نقطة،ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% مغلقا عند مستوى 4023 نقطة.