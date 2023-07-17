أسهم تكبدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية اليوم في قطاعات الصناعة، والطاقة، والاستثمارات المالية، والعقارية، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، بمعدلات تراوحت بين 11 و4%.

وتصدر الأسهم الأعلى انخفاضًا اليوم حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بنسبة 11.18% مغلقا عند 0.151 جنيه، والعامة لصناعة الورق- راكتا بنسبة 6.94% مغلقا عند 13.550 جنيه.

وثالثا جاء سهم طاقة عربية بتراجع نسبته 6.16%، مغلقا عند 11.740 جنيه، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 5.53%، مغلقا عند 7.860 جنيه، وأخيرا تراجع سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 3.93% مغلقا عند 1.492 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة 1.02% مغلقا عند مستوى 17519 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% مغلقا عند 3443 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% مغلقا عند 5113 نقطة.

وسجلت حزمة أسهم ثباتا جاء من بينها الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "دومتي" عند 44.280 جنيه، ثم بنك قناة السويس عند 9.900 جنيه، وسهم بنك التعمير والإسكان عند 20.190 جنيه، وجلاكسو سميثكلاين عند 30.880 جنيه، وسهم أكتوبر فارما عند 100 جنيه.