أسهم تسلا للسيارات الكهربائية تقفز لأعلى مستوى في تاريخها

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقفز سعر سهم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية إلى أعلى مستوى له في تاريخ الشركة بنسبة 2.03% مسجلا 389.57 دولار في منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يتراجع إلى حدود 385.42 دولار.وكان السهم قد سجل أعلى سعر له في 23 يونيو الماضي عندما أغلق على سعر 383.45 دولار.ويأ

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قفز سعر سهم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية إلى أعلى مستوى له في تاريخ الشركة بنسبة 2.03% مسجلا 389.57 دولار في منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يتراجع إلى حدود 385.42 دولار.

وكان السهم قد سجل أعلى سعر له في 23 يونيو الماضي عندما أغلق على سعر 383.45 دولار.

ويأتي المستوى القياسي الجديد لسعر السهم، رغم تراجع إنتاج الشركة من أحدث طرازاتها “موديل 3 “، وتوقعاتها باستدعاء نصف مليون سيارة من السوق لعيوب في الصناعة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن اقتراب طرح شاحنات جديدة من إنتاجها في السوق.