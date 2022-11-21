أسهم تسجل أكبر مكاسب بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

حققت حزمة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات التجزئة، والبنوك، والعقارات، أعلى صعود بالسوق بنهاية تعاملات اليوم، لتخالف الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وجاء السهم الأعلى ارتفاعا اليوم مصر للأسواق الحرة بنسبة 16.57% مغلقا عند مستوى 9.920 جنيه، ثم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بنسبة 11.11% مغلقا عند 10 جنيه.

وثالثا جاء سهم بنك البركة مصر مغلقا عند مستوى 8.5% مغلقا عند 17.310 جنيه، ثم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 6.81% مغلقا عند 6.590 جنيه، ثم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 5.34% مغلقا عند 6.310 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق بنسبة EGX30 0.59% مغلقا عند مستوى 12449 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.45% مغلقا عند مستوى 2397 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% مغلقا عند 3484 نقطة.