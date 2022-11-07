أسهم تسجل أعلى تراجع في تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم، سجلت 5 أسهم في القطاع الطبي، والصناعات الهندسية، والمستحضرات الطبية، وصناعة الورق أعلى تراجعات بنهاية التعاملات لتسير في اتجاه معاكسا للسوق.

وكان السهم الأعلى خسارة اليوم حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 هابطا 8.09% مغلقا عند 0.159 جنيه، تلاه ثانيا سهم العبوات الطبية بنسبة 4.61% مغلقا عند 0.352 جنيه، ثم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بنسبة 3.11% مغلقا عند 5.610 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة لصناعة الورق-راكتا متراجعا 2.10% مغلقا عند 12.610 جنيه، ثم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية –ماكرو كابيتال بنسبة 1.96% مغلقا عند 4 جنيهات.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 التعاملات صاعدا 2.37%، عند مستوى 11443 نقطة، كما صعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81% مغلقا عند 2237 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.06% مغلقا عند 3260 نقطة.