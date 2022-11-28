أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سارت حزمة من أسهم البورصة المصرية مع الاتجاه العام الهابط للمؤشرات اليوم، لتسجل أعلى تراجعات بالسوق بنهاية التعاملات.

وتصدَّر الأسهم الهابطة اليوم مصر للأسواق الحرة بـ12.5% مغلقًا عند 11.640 جنيه، ثم وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات بنسبة 5.48% مغلقًا عند 13.450 جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.97% مغلقًا عند 1.090 جنيه.

ورابعًا جاء سهم رواد السياحة – رواد بنسبة 4.96% مغلقًا عند 20.290 جنيه، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 4.89% مغلقًا عند 11.470 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنهاية تعاملات اليوم 0.71% مغلقًا عند مستوى 12917 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.04% مغلقًا عند 2552 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25% مغلقًا عند 3686 نقطة.