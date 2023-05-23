أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الأدوية والصناعات الكيماوية، والهندسية، والسياحة تعاملات اليوم مسجلة أعلى تراجعات، لتسير عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الهابطة حق اكتتاب شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو-1 بنسبة 6.64% مغلقا عند مستوى 12.790 جنيه، وسهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو بنسبة 3.08% مغلقا عند 24.900 جنيه، وسهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 2.99% مغلقا عند مستوى 23.040 جنيه.

ورابعا جاء سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون بنسبة 2.97% مغلقا عند 5.880 جنيه، وخامسا جاء سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 2.62% مغلقا عند 16.380 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.14% مغلقا عند مستوى 16787 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.87% مغلقا عند مستوى 3066 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.42% مغلقا عند مستوى 4609 نقطة.