أسهم تسجل أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سارت مجموعة من أسهم البورصة المصرية اليوم في قطاعات الخدمات المالية والصحة، والصناعة، عكس الاتجاه الصاعد للسوق لتسجل أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين 7 و 4%.

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.88% مغلقا عند مستوى 9112 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.59% ليغلق عند 1756 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.79% مغلقا عند مستوى 2580 نقطة.

وجاء الأعلى تراجعا سهم كونتكت المالية القابضة بنسبة 7.41%، مغلقا عند 3 جنيهات، تلاه سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 6.43% مغلقا عند 6.11 جنيه، تلاه العروبة للسمسرة بنسبة 4.96% مغلقا عند 0.862 جنيه.

ورابعا جاء سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.72% مغلقا عند 1.83 جنيه، وخامسا جاء سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 4.55% مغلقا عند 6.30 جنيه.