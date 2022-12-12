أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم سارت حزمة من الأسهم في قطاعات متنوعة منها الأدوية، والأغذية، والاستثمار، في اتجاه معاكس للسوق محققة أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين 9% ونحو 4%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 9.14% مغلقا عند مستوى 36.990 جنيه، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 5.04% مغلقا عند 31.860 جنيه.

وثالثا جاء سهم الكابلات الكهربائية المصرية متراجعا 4.01% مغلقا عند مستوى 0.455 جنيه، ثم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 3.77% مغلقا عند 7.910 جنيه، وخامسا جاء الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 3.64% مغلقا عند 0.530 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملاته على صعود 0.93% مغلقا عند مستوى 14723 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مرتفعا 0.24% مغلقا عند 2751.5 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45% مغلقا عند 4041 نقطة.