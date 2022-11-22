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أسهم تسجل أعلى ارتفاع بتعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

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في قطاعات التجزئة، والسياحة، والاستثمار العقاري، والزراعة.

أسهم تسجل أعلى ارتفاع بتعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

10:08 م, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22

مع تحول مؤشرات البورصة المصرية للصعود بنهاية تعاملات اليوم، سارت مجموعة من أسهم السوق في قطاعات التجزئة، والسياحة، والاستثمار العقاري، والزراعة، المسار نفسه لتسجل أعلى صعود بنسب تراوحت بين نحو 20% و6%.

وتصدَّر الأسهم الصاعدة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية بنسبة 19.81% مغلقًا عند مستوى 3.690 جنيه، تلاه مباشرة سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة 19.76% مغلقًا عند 11.880 جنيه، وثالثًا جاء سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 17.65% مغلقًا عند 0.040 جنيه.

ورابعًا جاء سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 6.36% مغلقًا عند 12.540 جنيه، وخامسًا جاء سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 6.30% مغلقًا عند 4.890 جنيه.

وسجل المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" صعودًا 1.39% مغلقًا عند مستوى 12622 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.36% مغلقًا عند 2406 نقاط، ومؤشر "EGX100" بنسبة 0.56% مغلقًا عند 3503 نقاط.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

10:08 م, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22