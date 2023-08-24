أسهم تحقق أعلى ارتفاع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاربعاء محققة أعلى مكاسب وارتفاعات، متحركة عكس الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 13.39%، مغلقا عند 1.668 جنيه، وروبكس العالمية لتصنيع الإكريليك والبلاستيك بنسبة 10.64%، مغلقا عند 3.640 جنيه، وسهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.51%، مغلقا عند 28.690 جنيه.

ورابعا جاء سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 6.82%، مغلقا عند 80 جنيه، ثم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 6.62%، مغلقا عند 3.220 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.46%، مغلقا عند مستوى 18133 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.98%، مغلقا عند 3679 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.92% مغلقا عند 5413 نقطة