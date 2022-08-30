أسهم تحقق أعلى ارتفاعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة حققت مكاسب طفيفة سجلت مجموعة من أسهم السوق أعلى ارتفاعات في البورصة المصرية بنسب تراوحت بين نحو 15% و6%، في قطاعات متنوعة كان من بينها الاستثمارات المالية، والأدوية، والملابس، والصناعة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 15.47%، مغلقا عند مستوى 0.209 جنيه، تلاه الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.53%، مغلقا عند مستوى 122 جنيه.

وثالثا جاء سهم العربية للمحابس صاعدا 8.59% مغلقا عند 1.36 جنيه، ثم سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 6.97%، مغلقا عند 0.813 جنيه، وخامسا جي بي أوتو بنسبة 6.20%، مغلقا عند 3.77 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاعات طفيفة، حيث سجل المؤشر EGX30 صعودا نسبته 0.10%، مغلقا عند 10132 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.32%، مغلقا عند 2216 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%، مغلقا عند 3174 نقطة.

وسجلت التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، من خلال التعامل على أسهم 200 شركة مقيدة ارتفع من بينها 79 سهم، بينما تراجع 51 سهم، وظل 70 سهم على ثبات.

واتجه المستثمرون المحليون والعرب للشراء بصافي 255.2 مليون جنيه، و14.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 269.6 مليون جنيه.