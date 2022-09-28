أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية تعاملات اليوم مسجلة أعلى ارتفاعات ولكن بنسب محدودة تراوحت 7.29% و4.02% متأثرة بالتراجعات الجماعية للمؤشرات.

وتصدر الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة قائمة الأسهم الصاعدة بنسبة 7.29%مغلقا عند مستوى 18.240 جنيه، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.87% مغلقا عند مستوى 6.890 جنيه.

وثالثا جاء سهم رواد السياحة – رواد صاعدا 4.72 % مغلقا عند مستوى 29.710 جنيه، ورابعا جاء بلتون المالية القابضة صاعدا 4.02% مغلقا عند 3.880 جنيه، وخامسا جاء سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" صاعدا 4.02%، مغلقا عند 2.590 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنهاية تداولات اليوم بنسبة 1.17% مغلقا عند 9702 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16%، مغلقا عند مستوى 2241 نقطة، كما هبط المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.07% مغلقا عند مستوى 3172 نقطة.