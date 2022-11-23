أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات السياحة والتجزئة والتكنولوجيا والصناعات الكيماوية أعلى مكاسب بمعدلات تراوحت بين 20% و6.5% بنهاية تعاملات اليوم والتي شهدت تباينًا لإغلاقات المؤشرات.

وتصدّر الأسهم الصاعدة، اليوم، عبر المحيطات للسياحة بنسبة 20% مغلقًا عند 0.048 جنيه، وسهم مصر للأسواق الحرة مرتفعا 12.04% مغلقًا عند 13.310 جنيه، ثم بنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 11.92% مغلقًا عند مستوى 17 جنيهًا.

وجاء سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنسبة 9.77% مغلقًا عند 5.170 جنيه، ثم جاء سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 6.52% مغلقًا عند 4.740 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس “EGX30” تعاملات اليوم على تراجع 0.18% مغلقًا عند مستوى 12600 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق “EGX70” بنسبة 0.21% مغلقًا عند 2411 نقطة، ومؤشر “EGX100” بنسبة 0.4% مغلقًا عند 3517 نقطة.