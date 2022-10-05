أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين لمؤشراتها، فيما سجلت مجموعة أسهم أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو 11 و 5%.

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 10.97%، مغلقًا عند 13.250 جنيه، وراية لخدمات مراكز الاتصال بنسبة 8.70% مغلقًا عند 2.750 جنيه.

وثالثًا في الأسهم الصاعدة جاء العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 8.38% مغلقا عند 10.990 جنيه، ومصر لصناعة الكيماويات بنسبة 6.5% مغلقًا عند 12.860 جنيه، وسهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.98% مغلقًا عند 7.590 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته صاعدًا 0.88% مغلقا عند مستوى 10010 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.61% مغلقا عند مستوى 2215 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% مغلقًا عند 3156.7 نقطة.