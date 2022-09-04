أسهم تتكبد أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية اليوم أعلى تراجعات بإغلاق التعاملات، بنسب تراوحت بين مايقارب الـ12%، و2.30%، لتسير في اتجاه معاكسا للمؤشرات التي ارتفعت بشكل جماعي.

وجاء في صدارة الأسهم المتراجعة حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بنسبة 11.86%، مغلقا عند 1.516 جنيه، تلاه سهم ليسيكو مصر بنسبة 6.66%، مغلقا عند 8.830 جنيه.

وثالثا جاء سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 4.29%، مغلقا عند 14.040 جنيه، ثم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، بنسبة 2.80% مغلقا عند 2.780 جنيه، وخامسا جاء سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 2.30%، مغلقا عند 1.357 جنيه.

وسجلت مجموعة من أسهم السوق ثباتا جاء من بينها إيديتا للصناعات الغذائية مغلقا عند 9.390 جنيه، وأوراسكوم المالية القابضة عند 0.215 جنيه، والاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" عند 23.080 جنيه، وممفيس للأدوية عند 16.440 جنيه، والنيل للأدوية عند 35.510 جنيه.

وبنهاية تعاملات اليوم صعد المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.6% مغلقا عند مستوى 9996 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.07% منهيا التداولا عند 2188 نقطة، كما ارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 1%، منهيا التعاملات عند 3139 نقطة.