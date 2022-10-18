أسهم تتكبد أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات البتروكيماويات والأغذية والزراعة والسياحة أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بمعدلات تراوحت بين 11% و3%، مخالفة الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وتصدر الأسهم المتراجعة اليوم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 11% مغلقا عند 3.800 جنيه، وسهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 7.19% مغلقا عند 24.400 جنيه.

وثالثا تراجع سهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" بنسبة 5.13% مغلقا عند مستوى 1.850 جنيه، ورابعا جاء نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية متراجعا 3.55% مغلقا عند 0.272 جنيه، وخامسا تراجع شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 3.41% مغلقا عند 8.220 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.15% مغلقا عند مستوى 10163 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.85% مغلقا عند مستوى 2214 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% مغلقا عند مستوى 3165.7 نقطة.