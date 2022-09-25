أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تكبدت مجموعة بالبورصة المصرية في قطاعات التجزئة والاستثمار العقاري، والسياحة، والبنوك، أكبر تراجعات، بمعدلات تراوحت بين أكثر من 19 و 3% بنهاية تعاملات اليوم الذي أغلقت مؤشرات السوق فيه على تباين.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى تراجعا مصر للأسواق الحرة بهبوط 19.21%، ليغلق عند مستوى 7.950 جنيه، تلاه سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 4.42% مغلقا عند 0.562 جنيه.

وثالثا في الهبوط جاء سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 3.74% مغلقا عند 0.335 جنيه، ثم جاء سهم جي بي أوتو متراجعا 3.24%، لينهي التداولات عند 3.280 جنيه، ثم سهم بنك كريدي أجريكول هابطا 3.13%، مغلقا عند 6.200 جنيه.

وبينما تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنهاية تعاملات الأحد بنسبة 0.38% مغلقا عند 9895 نقطة، صعد نظيراه للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.77% مغلقا عند 2209 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% مغلقا عند 3140 نقطة.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا في تحركاتها اليوم جاء من بينها عبور لاند للصناعات الغذائية مغلقا عند مستوى 5.200 جنيه، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 9.820 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 20 جنيها، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 10.460 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 102 جنيه.