أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة اليوم بالبورصة المصرية اليوم سجلت 5 أسهم بقطاعات التأجير التمويلي، والأغذية، والسياحة، والبنوك، والأدوية، أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين 11 و 4%.

وجاء السهم الأعلى خسارة اليوم حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي – ايه تي ليس-1 متراجعا 11.09% مغلقا عند مستوى 0.409 جنيه، تلاه العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري- باندا” متراجعا 6.77% مغلقا عند مستوى 2.340 جنيه.

وثالثا جاء سهم مرسى علم للتنمية السياحية منخفضا بنسبة 5% عند مستوى 1.330 جنيه، ثم سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 4.78% مغلقا عند مستوى 0.398 جنيه، وخامسا ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.03% مغلقا عند 15.250 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته صاعدا 2.5% مغلقا عند مستوى 9924 نقطة، ومؤشر EGX70 مرتفعا 1.64% مغلقا عند 2229 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 1.66% مغلقا عند مستوى 3167 نقطة.