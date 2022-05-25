أسهم الموارد الأساسية والعقارات تُهيمن على ثُلث تداولات البورصة المصرية اليوم الأربعاء

هيمنت أسهم الموارد الأساسية والعقارات على ثُلث تداولات البورصة المصرية المُسجلة بجلسة اليوم الأربعاء بواقع 33% وبقيمة 232 مليون جنيه.

وانخفض أداء المؤشر الرئيسي EGX30 بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 10415 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.6% إلى 1765 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.2% إلى 2660 نقطة.

وتوالت حالة الضعف لتداولات الأسهم عند 694 مليون جنيه، وجرى التداول على حوالي 190 سهم، صعد من بينهم سهمين فقط، وتراجع 115 آخرين، وظل 73 على استقرار سعري دون أي تغيرات.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي مبيعات بلغت 2.3 و 7.8 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملين الأجانب للشراء بقيمة 10 ملايين جنيه، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 673.5 مليار جنيه.