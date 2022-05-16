أسهم القطاع المالي غير المصرفي والبنوك يهيمنان على 51% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم القطاع المالي غير المصرفي ونظيرهُ البنوك على حوالي 51% من قيم التداول المحققة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الإثنين .

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 817 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الأولى بنسبة 29.2% بقيمة 239 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بنسبة 21.5% وبقيمة 176.2 مليون جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.69% عند 10461 نقطة، كما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.18%، ليسجل 1821 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.3% إلى 2758 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 37 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 72، وبقي 81 دون تغيير.