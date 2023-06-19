أسهم القطاع المالي غير المصرفي تُهيمن على 25.5% من تداولات البورصة اليوم

هيمن القطاع المالي غير المصرفي على حوالي 25.5% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع الحالي، بقيمة 674 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” تراجعًا بنسبة 0.12% ووصل إلى 17988.9 نقطة.

كما تراجع أداء المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” ووصل إلى 0.19% عند 3555 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 5274 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 2.6 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 203 ورقات مالية هيمن الصعود على أداء 43 من بينها، وتراجع 105 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد استهلّت تعاملات اليوم الاثنين 19-6-2023، على ارتفاع جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.56%، مسجلًا مستوى 18126 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” نحو 0.85%، مسجلًا 3591 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.85% عند 5325 نقطة.