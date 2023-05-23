أسهم القطاع المالي غير المصرفي تُهيمن على 20% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن القطاع المالي غير المصرفي على نحو 20% من تداولات البورصة المصرية المحقَّقة على الأسهم بجلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة بلغت 354.4 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.76 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهمًا، ارتفع منها 98 سهمًا، وتراجع 43 سهمًا، فيما استقر 58 سهمًا دون تغيير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023، في المنطقة الخضراء، بدعم مشتريات المستثمرين العرب.

وعوَّض موشر البورصة الرئيسي “EGX30” جميع خسائره الصباحية، ليغلق على ارتفاع 0.14%، عند مستوى 16787 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.87%، عند مستوى 3066 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.42%، عند 4609 نقاط.