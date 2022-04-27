أسهم القطاع المالي غير المصرفي تهيمن على 22% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم القطاع المالي غير المصرفي على حوالي 22% من تداولات البورصة المصرية المسجلة على الأسهم فقط بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بقيمة 170 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.34% عند 10718 نقطة.

كما صعد “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56% ووصل 1824 نقطة، وأرتفع الأوسع نطاقًا بنحو “egx100” بنحو 0.64% عند 2771 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 766.7 مليون، وجرى التداول على 182 سهمًا، صعد من بينها أداء 50، وتراجع 54 أخرى، وظل 78 سهمًا على استقرار سعري دون أية تغيرات، وقد سجل رأس المال السوقي حوالي 697.50 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بواقع 23.8 و146.8 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملين الأجانب للبيع بواقع 170.7 مليون جنيه.