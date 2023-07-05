أسهم القطاع المالي غير المصرفي تهيمن على 27% من تداولات البورصة اليوم

هيمن القطاع المالي غير المصرفي على حوالي 27% من تداولات البورصة المصرية المحقَّقة على الأسهم بجلسة اليوم الأربعاء، بقيمة بلغت نحو 417.7 مليون جنيه.

وسجلت تداولات الأسهم الإجمالية، اليوم، حوالي 1.5 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 206 ورقات مالية، صعد من بينها 54، وتراجع 85، وظلَّ 67 دون تغير، فيما سجل رأس المال السوقي 1.149 تريليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على تباين في الأداء، مع قيمة تداولات على الأسهم سجلت 1.5 مليار جنيه.

وتراجع أداء المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.49% ووصل إلى 17380 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 1.3% ووصل إلى 3569 نقطة، والأوسع نطاقًا “egx100” بـ0.92% عند 5267 نقطة، ليهبط نظيره الخمسيني “egx50” بـ0.52% عند 3229 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي بلغ 67.9 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي بلغ 46.4 و21.4 مليون جنيه على التوالي.