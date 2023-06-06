أسهم القطاع المالي غير المصرفي تحقق 793 مليون جنيه بتداولات البورصة اليوم

حققت أسهم القطاع المالي غير المصرفي تداولات بقيمة 793 مليون جنيه في جلسة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بنسبة سجلت نحو 24.2% من إجمالي قيم التداول على الأسهم.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم بجلسة اليوم حوالي 3.27 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 أسهم، ارتفع منها 59 سهمًا، وتراجع 91 سهمًا، فيما استقر 55 دون تغير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 6-6-2023، في المنطقة الخضراء ، وسط ضغوط توجه شرائي للمستثمرين المصرين.

وارتفع موشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.84%، عند مستوى 17491 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.58%، عند 3549 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 2.11%، عند 5221 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و137 مليار جنيه، مقابل تريليون و129 مليارًا مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 105.6 مليون جنيه، و171.58 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 277.19 مليون جنيه.