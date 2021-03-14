أسهم القطاع العقاري والمالي غير المصرفي تُهيمن على 47% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم القطاع العقاري والمالي غير المصرفي على قُرب نصف تداولات البورصة المصرية اليوم بنسبة 47% من قيمة التداول الإجمالية على الأسهم .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد سجل أسهم القطاعين تدوالات بقيمة 442 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة التداول الإجمالية على كافة الأسهم المتداولة حوالي 897 مليون جنيه.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 50 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 101، وبقي 35 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 897 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 11289 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.42% إلى 2203 نقاط، في حين هبط egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% إلى 3213 نقطة.