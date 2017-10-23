أسهم القطاع العقاري تخطف الأضواء بالبورصة

محللون: السوق مرشحة لملامسة مستوى 13950 نقطة مصطفى طلعتتمكنت عمليات الشراء المكثفة على أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة، بقيادة سهم بالم هليز للتعمير، من بقاء السوق بالمنطقة الخضراء مع نهاية تداولات جلسة اليوم الإثنين.واستحوذ قطاع العقارات على 30% من تداولات البورصة، بقيمة 385.1 مليو



محللون: السوق مرشحة لملامسة مستوى 13950 نقطة

مصطفى طلعت

تمكنت عمليات الشراء المكثفة على أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة، بقيادة سهم بالم هليز للتعمير، من بقاء السوق بالمنطقة الخضراء مع نهاية تداولات جلسة اليوم الإثنين.

واستحوذ قطاع العقارات على 30% من تداولات البورصة، بقيمة 385.1 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 195,5 مليون ورقة مالية، اقتنص بها 43.2 % من أحجام التداولات.

وصعد سهم بالم هيلز للتعمير، بنهاية الجلسة، إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2015 (خلال فترة 33 شهراً)، مسجلاً 3.81 جنيه للسهم، محققاً أعلى قيم تداولات بـ 107.2 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 28.1 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 5.25%.

وحققت باقي أسهم القطاع العقاري صعوداً جماعياً، إذ ارتفع سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بنسبة 3.25، وإعمار مصر للتنمية 6.7%، ومدينة نصر للإسكان والتعمير 0.88%، ومجموعة طلعات مصطفى القابضة 2.3%.

وارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.20% عند مستوى 13870 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند 784 نقطة، بينما استقر مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا عند نفس مستوى أمس الأحد عند 1751 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.48% عند 2446 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت المؤسسات العربية والمصرية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 291.9 و3.9 مليون جنيه و550 ألف جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى 47 و22.3 و227.1 مليون جنيه على التوالى .

وقال محمد الأعصر، خبير أسواق المال، إن السوق مرشحة لاستكمال حركتها الصاعدة صوب مستوى 13950 نقطة، خلال جلسة تداولات، الغد، مع وضع مستوى 13600 حدًا لإيقاف الخسائر، مع التركيز على أسهم التجاري الدولي والمنتجعات السياحية، والزيوت المستخلصة، وسوديك، والمجموعة المالية “هيرمس” القابضة.

وفي السياق ذاته، أكد سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية، أن عودة القوى الشرائية فى بعض الأسهم القيادية وبالأخص أسهم هيرمس والبنك التجارى الدولى وسوديك وبالم هيلز، مكنت المؤشر من تجاوز مستوى المقاومة 13780 نقطة، ليصح مرشحا لاختبار المقاومة التالية عند 13930 نقطة.

وأوضح غريب أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أنهى الجلسة منخفضًا بنسبة بسيطة، نتيجة انتقال جزئى للسيولة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى الأسهم القيادية، لذا يتوقع استمرار محاولة المؤشر الثبات أعلى مستوى الدعم 777 نقطة، والارتداد لأعلى منه.

وكانت وزارة الإسكان وشركة بالم هيلز قد وقعت، مطلع شهر سبتمبر الماضي، عقد تطوير مدينة “واحة أكتوبر” على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تبلغ 150 مليار جنيه، وهو آخر عقود الشراكة التي قامت وزارة الإسكان بالاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.