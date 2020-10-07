أسهم القطاع العقارى تدفع البورصة للصعود وسط تداولات مليارية

رجح المحللون الفنييون استمرار التحركات الصاعدة لمؤشرات البورصة بجلسة اليوم الأربعاء عقب الأداء الإيجابى لأسهم القطاع العقارى أمس الثلاثاء وأبرزها مدينة نصر ومصر الجديدة، وطلعت مصطفى وبالم هيلز وإعمار مصر.

وجلسة اليوم هى آخر جلسات الأسبوع نظرًا لعطلة البورصة يوم الخميس غدًا بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر 73.

و ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو %1.26 ليبلغ 11146.18 نقطة، ومؤشر EGX70EWI بنحو %1.56 ليغلق عند مستوى 1992.76 نقطة، وEGX EWI 100 الأوسع نطاقا بنحو %1.65 ليصل إلى 2902.76 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بجلسة أمس –الثلاثاء- بقيمة 1.326 مليار جنيه، عبر تداول 370.339 مليون ورقة من خلال تنفيذ 44.784 الف عملية، واستقر رأسمال البورصة السوقى على مستوى 628.230 مليار جنيه، رابحًا نحو 7.4 مليار جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 14.594 و33.868 مليون جنيه، على الترتيب بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 48.462 مليون جنيه.

من جهته قال محمد الأعصر، مدير قسم التحليل الفنى بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إن رحلة صعود مؤشرات البورصة تأخرت لجلسة أمس، وكان يفترض لها أن تبدأ فى مطلع الاسبوع، مشيرًا إلى الأداء الإيجابى لأسهم القطاع العقارى بجلسة أمس.

وأضاف أن اجتماع لجنة تسعير الطاقة قد يكون أحد الأسباب التى ساهمت فى دفع السوق نحو الأداء الايجابي، لافتًا إلى أن أسهم القطاع الصناعى لم تتحرك إيجابيًا بجلسة أمس، مرجعًا ذلك إلى ترقبها لنسبة التخفيض المنتظر فى أسعار الغاز الطبيعى للمصانع.

وتوقع الأعصر، أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نحو استكمال رحلة الصعود لمستوى 11200 نقطة، ورشح نظيره EGX70 للتحرك صوب مستوى 2010 نقاط.

ورشح الأعصر، تحرك أسهم مصر الجديدة للإسكان صوب 6.5 جنيه، ومدينة نصر نحو مستوى 4 جنيهات، وسهم بالم هيلز لمستوى 148.5 قرش، وسهم إعمار مصر لمستوى 2.70 جنيه.

ومن جانبه قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن النصف الثانى من جلسة تداولات أمس الثلاثاء شهد ظهور القوة الشرائية وزيادة أحجام التداولات مما انعكس على الصعود الجماعى لمؤشرات السوق.

ورجح غريب، تأكيد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 لإختراق مستوى 11120 – 11150 نقطة، بجلسة اليوم الأربعاء لبدء رحلة استهدافه لمستويات 11500 نقطة خلال الفترة المقبلة.

وأكد غريب، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 سجل أداءا صاعداً بجلسة أمس، ليؤكد على حالة الارتفاع الجماعية للسوق، مرشحًا تحركه لتجاوز مستوى 2000 نقطة بجلسة اليوم. وأشار إلى ترقب السوق لقرار لجنة تسعير الطاقة والتى اجتمعت أمس –الثلاثاء- لافتًا إلى انه كلما انخفض سعر الغاز لأقل من مستويات 3 دولارات كلما كان تفاعل السوق بجلسة اليوم –الأربعاء ايجابيًا